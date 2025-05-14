«Россети Новосибирск» обеспечили дополнительной мощностью сельское медучреждение

В Новосибирской области последние несколько лет реализуется федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» по нацпроекту «Здравоохранение». Ежегодно специалисты «Россети Новосибирск» подключают к электросетевой инфраструктуре десятки новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), а также увеличивают мощность электроснабжения и ранее построенных объектов здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС» Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Только за 2024 год энергетики выделили 520 кВт мощности и построили почти 700 м линий электропередачи для 19 ФАП в 16 муниципальных районах области. На эти цели компания направила более 620 тысяч рублей. Электросетевую инфраструктуру подготовили для учреждений в достаточно отдаленных населенных пунктах – там, где вопрос получения медицинской помощи населением стоит достаточно остро.

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Недавно специалисты сетевой организации завершили работы по увеличению мощности до 15 кВт очередного ФАП в деревне Девкино Искитимского района. Здесь установили современный комплекс учета электроэнергии. Теперь мощности хватит, чтобы обеспечить все нужды лечебного учреждения, а также для перспективных проектов по оснащению и применению современного медицинского оборудования. В результате медики получили комфортные условия работы, а жители – качественную врачебную помощь.

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Подобные проекты – это только малая часть объектов, которые компания «Россети Новосибирск» как системообразующая территориальная сетевая организация региона планирует обеспечить надежным и качественным электроснабжением. В компании всячески поддерживают инициативы, направленные на развитие сельских территорий региона.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

АО «РЭС»