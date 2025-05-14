Прощание с Гераклом

Человек, спасавший страну от кризисов. Смелый и остроумный начальник. Финансист с огромным опытом и завидной выдержкой. Геракл. Глыба. Так про последнего председателя Госбанка СССР и бывшего председателя Центробанка РФ Виктора Геращенко говорили коллеги и друзья, пришедшие проводить его в последний путь. Цветы к гробу возложили глава Центробанка Эльвира Набиуллина и бывший премьер Сергей Степашин — и они, и другие выступавшие перечислили практически все подвиги Геракла. Кроме одного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказывала, как тяжело было Виктору Геращенко руководить Центробанком

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказывала, как тяжело было Виктору Геращенко руководить Центробанком

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Утром 14 мая у траурного зала ЦКБ собрались преимущественно пожилые мужчины с уложенными гелем редеющими седыми волосами. По их разговорам было понятно, что они все чаще встречаются на похоронах друзей и знакомых. Особенно печальными они при этом не выглядели: в таком возрасте смерть — дело житейское. Вот и Глыба, он же Геракл, так они между собой называли Виктора Геращенко, умер в 87 лет. «Все там будем»,— спокойно кивали они друг другу. Но не все были там, где был он. Геракл был такой один.

На стенах зала были большие траурные венки — от президента России Владимира Путина, от Банка России и Газпромбанка, от бывшего председателя правления Сбербанка Андрея Казьмина. И от многих-многих других. Букеты к гробу возложили председатель Центробанка Эльвира Набиуллина (нет, броши на ее жакете не было), председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров, зампред Центробанка Алексей Гузнов и бывший его глава Сергей Игнатьев, председатель совета директоров Евразийского рейтингового агентства Александр Торшин, президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков и зампред совета ассоциации Александр Мурычев.

На прощании первой выступила Эльвира Набиуллина. «Виктор Владимирович был ярким, харизматичным человеком. Он был из тех, кто хорошо запоминается, запоминается надолго,— тихо произнесла она.— С ним можно было соглашаться, можно было не соглашаться, но он никого не оставлял равнодушным своей решительностью, своими острыми высказываниями. Он не боялся брать на себя ответственность за трудные решения, от которых многие уклонились бы. И таких решений им было принято немало. Его время на посту главы Центрального банка пришлось на сложный период перелома эпох. И по сути, Виктор Владимирович был связующим звеном между этими эпохами и руководил тем, как вся финансовая система страны переходит на новые рельсы. Те задачи, которые он решал, не были описаны ни в одном учебнике».

У собравшихся не могло не возникнуть ощущения, что госпожа Набиуллина говорит и о своем опыте руководства Центробанком. В конце концов она прямо сейчас решает не менее тяжелые задачи. И нет учебника, в который можно заглянуть.

Председатель Центробанка добавила, что Виктору Геращенко приходилось опираться не только на опыт и профессионализм, но и на интуицию и здравый смысл.

«Он не боялся критики, никогда не держался, не цеплялся за свое место,— заявила госпожа Набиуллина,— и очень много сделал для того, чтобы превратить Центральный банк в профессиональный, ответственный институт, который работает на благо страны, на благо национальных интересов».

После нее слово взял экс-премьер Сергей Степашин. «Не дай бог жить в эпоху перемен. Тем более возглавлять такую структуру»,— со вздохом произнес он. А затем вкратце пересказал почти всю биографию Виктора Геращенко. Господин Степашин напомнил присутствующим и про близкую дружбу усопшего с другим бывшим председателем правительства Евгением Примаковым, и про «черный вторник» 1994 года, после которого Виктора Геращенко вместе с и. о. министра финансов Сергеем Дубининым отправили в отставку. «Слишком он уж был неудобен,— объяснил господин Степашин и добавил: — Он был настоящим, не липовым ленинградцем».

Но про попытку Виктора Геращенко защитить ЮКОС он ничего не сказал. И вообще никто, кажется, не сказал.

А жаль. Тоже ведь подвиг Геракла.

Речи на церемонии произнесли многие — друзья и родственники финансиста, его бывшие коллеги и подчиненные. Они вспоминали Виктора Геращенко как профессионала своего дела, уберегшего страну от кризиса, и рассказывали, каким он был любящим мужем, отцом и дедушкой. Почетный президент Финансового университета Алла Грязнова не смогла сдержать слез: «Для меня это огромнейшая утрата. Потому что для меня это друг настоящий, с которым нас связывает вся жизнь, начиная с самого рождения в далеко не простом 1937 году. Мы с Витюшей стали детьми войны, как и многие здесь присутствующие».

«Пусть горечь потери перейдет в добрую память» — гласила надпись на венке, который возложил к гробу финансист Владимир Форосенко. Эту фразу он не раз повторил в беседах в кулуарах ЦКБ.

— А вы читали, что о нем пишут сейчас? — возмущенно рассказывала спутнику пришедшая на прощание женщина.

— Нет, я специально ничего не читал,— ответил пожилой мужчина в темно-синем костюме.

— А я вот читала! Нет, ну как так? О каких его ошибках они говорят? Какие ошибки он сделал? — негодовала женщина.

— Никаких…— сказал ее собеседник и замолчал.

А через пару минут, когда разговор шел уже совсем о другом, он робко произнес: «Одну сделал он ошибку… Он не стал президентом России!»

Полина Мотызлевская