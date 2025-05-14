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Прощание с Гераклом

В Москве похоронили бывшего председателя Центробанка Виктора Геращенко

Человек, спасавший страну от кризисов. Смелый и остроумный начальник. Финансист с огромным опытом и завидной выдержкой. Геракл. Глыба. Так про последнего председателя Госбанка СССР и бывшего председателя Центробанка РФ Виктора Геращенко говорили коллеги и друзья, пришедшие проводить его в последний путь. Цветы к гробу возложили глава Центробанка Эльвира Набиуллина и бывший премьер Сергей Степашин — и они, и другие выступавшие перечислили практически все подвиги Геракла. Кроме одного.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказывала, как тяжело было Виктору Геращенко руководить Центробанком

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказывала, как тяжело было Виктору Геращенко руководить Центробанком

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказывала, как тяжело было Виктору Геращенко руководить Центробанком

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Утром 14 мая у траурного зала ЦКБ собрались преимущественно пожилые мужчины с уложенными гелем редеющими седыми волосами. По их разговорам было понятно, что они все чаще встречаются на похоронах друзей и знакомых. Особенно печальными они при этом не выглядели: в таком возрасте смерть — дело житейское. Вот и Глыба, он же Геракл, так они между собой называли Виктора Геращенко, умер в 87 лет. «Все там будем»,— спокойно кивали они друг другу. Но не все были там, где был он. Геракл был такой один.

На стенах зала были большие траурные венки — от президента России Владимира Путина, от Банка России и Газпромбанка, от бывшего председателя правления Сбербанка Андрея Казьмина. И от многих-многих других. Букеты к гробу возложили председатель Центробанка Эльвира Набиуллина (нет, броши на ее жакете не было), председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров, зампред Центробанка Алексей Гузнов и бывший его глава Сергей Игнатьев, председатель совета директоров Евразийского рейтингового агентства Александр Торшин, президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков и зампред совета ассоциации Александр Мурычев.

Чем известен Виктор Геращенко

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На прощании первой выступила Эльвира Набиуллина. «Виктор Владимирович был ярким, харизматичным человеком. Он был из тех, кто хорошо запоминается, запоминается надолго,— тихо произнесла она.— С ним можно было соглашаться, можно было не соглашаться, но он никого не оставлял равнодушным своей решительностью, своими острыми высказываниями. Он не боялся брать на себя ответственность за трудные решения, от которых многие уклонились бы. И таких решений им было принято немало. Его время на посту главы Центрального банка пришлось на сложный период перелома эпох. И по сути, Виктор Владимирович был связующим звеном между этими эпохами и руководил тем, как вся финансовая система страны переходит на новые рельсы. Те задачи, которые он решал, не были описаны ни в одном учебнике».

У собравшихся не могло не возникнуть ощущения, что госпожа Набиуллина говорит и о своем опыте руководства Центробанком. В конце концов она прямо сейчас решает не менее тяжелые задачи. И нет учебника, в который можно заглянуть.

Председатель Центробанка добавила, что Виктору Геращенко приходилось опираться не только на опыт и профессионализм, но и на интуицию и здравый смысл.

«Он не боялся критики, никогда не держался, не цеплялся за свое место,— заявила госпожа Набиуллина,— и очень много сделал для того, чтобы превратить Центральный банк в профессиональный, ответственный институт, который работает на благо страны, на благо национальных интересов».

После нее слово взял экс-премьер Сергей Степашин. «Не дай бог жить в эпоху перемен. Тем более возглавлять такую структуру»,— со вздохом произнес он. А затем вкратце пересказал почти всю биографию Виктора Геращенко. Господин Степашин напомнил присутствующим и про близкую дружбу усопшего с другим бывшим председателем правительства Евгением Примаковым, и про «черный вторник» 1994 года, после которого Виктора Геращенко вместе с и. о. министра финансов Сергеем Дубининым отправили в отставку. «Слишком он уж был неудобен,— объяснил господин Степашин и добавил: — Он был настоящим, не липовым ленинградцем».

Но про попытку Виктора Геращенко защитить ЮКОС он ничего не сказал. И вообще никто, кажется, не сказал.

А жаль. Тоже ведь подвиг Геракла.

Первый банкир двух эпох. Некролог Виктора Геращенко

Речи на церемонии произнесли многие — друзья и родственники финансиста, его бывшие коллеги и подчиненные. Они вспоминали Виктора Геращенко как профессионала своего дела, уберегшего страну от кризиса, и рассказывали, каким он был любящим мужем, отцом и дедушкой. Почетный президент Финансового университета Алла Грязнова не смогла сдержать слез: «Для меня это огромнейшая утрата. Потому что для меня это друг настоящий, с которым нас связывает вся жизнь, начиная с самого рождения в далеко не простом 1937 году. Мы с Витюшей стали детьми войны, как и многие здесь присутствующие».

«Пусть горечь потери перейдет в добрую память» — гласила надпись на венке, который возложил к гробу финансист Владимир Форосенко. Эту фразу он не раз повторил в беседах в кулуарах ЦКБ.

— А вы читали, что о нем пишут сейчас? — возмущенно рассказывала спутнику пришедшая на прощание женщина.

— Нет, я специально ничего не читал,— ответил пожилой мужчина в темно-синем костюме.

— А я вот читала! Нет, ну как так? О каких его ошибках они говорят? Какие ошибки он сделал? — негодовала женщина.

— Никаких…— сказал ее собеседник и замолчал.

А через пару минут, когда разговор шел уже совсем о другом, он робко произнес: «Одну сделал он ошибку… Он не стал президентом России!»

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Прощание с Виктором Геращенко

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Церемония прошла в Центральной клинической больнице в Москве

Церемония прошла в Центральной клинической больнице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент Финансового университета при правительстве России Михаил Эскиндаров

Президент Финансового университета при правительстве России Михаил Эскиндаров

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник церемонии прощания с траурным венком

Участник церемонии прощания с траурным венком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Финансист Владимир Форосенко (в центре)

Финансист Владимир Форосенко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель совета директоров Евразийского рейтингового агентства Александр Торшин

Председатель совета директоров Евразийского рейтингового агентства Александр Торшин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Исполнительный вице-президент РСПП, зампред Совета Ассоциации банков России Александр Мурычев

Исполнительный вице-президент РСПП, зампред Совета Ассоциации банков России Александр Мурычев

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин (в центре)

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники церемонии прощания

Участники церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Статс-секретарь—Заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов (слева) и бывший председатель Центробанка Сергей Игнатьев (второй справа)

Статс-секретарь—Заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов (слева) и бывший председатель Центробанка Сергей Игнатьев (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники церемонии прощания в Центральной клинической больнице

Участники церемонии прощания в Центральной клинической больнице

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Награды Виктора Геращенко

Награды Виктора Геращенко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков

Президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Почетный президент Финансового университета при правительстве России Алла Грязнова

Почетный президент Финансового университета при правительстве России Алла Грязнова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники церемонии прощания в Центральной клинической больнице

Участники церемонии прощания в Центральной клинической больнице

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вдова Виктора Геращенко Нина Геращенко (слева)

Вдова Виктора Геращенко Нина Геращенко (слева)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Церемония отпевания Виктора Геращенко

Церемония отпевания Виктора Геращенко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Похороны Виктора Геращенко на Троекуровском кладбище

Похороны Виктора Геращенко на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гроб с телом финансиста на Троекуровском кладбище

Гроб с телом финансиста на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вдова Виктора Геращенко Нина Геращенко у его могилы

Вдова Виктора Геращенко Нина Геращенко у его могилы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Портрет Виктора Геращенко на Троекуровском кладбище

Портрет Виктора Геращенко на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Похороны Виктора Геращенко на Троекуровском кладбище

Похороны Виктора Геращенко на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Церемония прошла в Центральной клинической больнице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент Финансового университета при правительстве России Михаил Эскиндаров

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник церемонии прощания с траурным венком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Финансист Владимир Форосенко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель совета директоров Евразийского рейтингового агентства Александр Торшин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Исполнительный вице-президент РСПП, зампред Совета Ассоциации банков России Александр Мурычев

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники церемонии прощания

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Статс-секретарь—Заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов (слева) и бывший председатель Центробанка Сергей Игнатьев (второй справа)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники церемонии прощания в Центральной клинической больнице

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Награды Виктора Геращенко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Почетный президент Финансового университета при правительстве России Алла Грязнова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники церемонии прощания в Центральной клинической больнице

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вдова Виктора Геращенко Нина Геращенко (слева)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Церемония отпевания Виктора Геращенко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Похороны Виктора Геращенко на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гроб с телом финансиста на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вдова Виктора Геращенко Нина Геращенко у его могилы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Портрет Виктора Геращенко на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Похороны Виктора Геращенко на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №84 от 15.05.2025, стр. 5

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