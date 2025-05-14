Польше надо больше всех

Европа, по-прежнему остающаяся главной союзницей Украины, вновь продемонстрировала, что не готова ради нее жертвовать своими интересами в области экономики. На этой неделе стало известно, что Евросоюз намерен восстановить довоенные тарифы на экспорт с Украины ряда сельскохозяйственных товаров, которые с 2022 года ввозились в ЕС беспошлинно. В прошлом экспортные поблажки Киеву уже приводили к масштабным протестам фермеров в странах Восточной Европы и Франции. Сейчас же главным противником сохранения в силе благоприятного доступа для украинской продукции на рынки ЕС выступила Польша: в преддверии президентских выборов ее правительство сочло куда более важным защитить собственный агросектор, нежели поддержать все еще воюющих соседей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащий украинской береговой охраны на борту патрульного катера, сопровождающего торговое судно в Черном море (февраль 2024 года)

Фото: Thomas Peter / Reuters Военнослужащий украинской береговой охраны на борту патрульного катера, сопровождающего торговое судно в Черном море (февраль 2024 года)

Фото: Thomas Peter / Reuters

План восстановления импортных тарифов в отношении существенной части сельхозтоваров с Украины был обозначен в проекте исполнительного акта, распространенном на этой неделе среди стран—членов ЕС и попавшем в распоряжение издания Politico. К обычным тарифам в Брюсселе намерены вернуться уже с 6 июня, когда истечет срок действия так называемых автономных торговых мер ЕС, принятых летом 2022 года для поддержки Украины. Тогда в Брюсселе отменили пошлины на ввоз сразу 36 категорий украинских товаров, преимущественно сельхозпродукции, чтобы обеспечить Киев дополнительным источником валюты для покрытия его военных расходов.

Теперь же в ЕС сочли, что настало время согласовать новое торговое соглашение с Украиной на смену соглашению о свободной торговле, вступившему в силу в 2017 году.

А на время переговоров, которые, к слову, еще даже не начались,— ввести «переходные меры». Они, по данным британской газеты Financial Times, предполагают резкое сокращение беспошлинных квот на сельскохозяйственную продукцию с Украины — в частности, на яйца, кукурузу, птицу, молочные продукты, говядину, свинину и пшеницу. Словом, на все то, что служило последние три года своеобразным спасательным кругом для украинских фермеров и бюджета Киева. По данным Института аграрной экономики Украинского национального научного центра, в 2024 году объем двусторонней торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и странами ЕС достиг рекордных $17 млрд.

По словам двух европейских дипломатов, которых цитирует FT, предложенная Европейской комиссией «переходная мера» предполагает также разделение годовой беспошлинной квоты на 12 ежемесячных квот, чтобы поэтапно снижать объемы украинской продукции, ввозимой в ЕС с нулевыми тарифами. Так, по сведениям издания, квота на кукурузу снизится в годовом объеме с 4,7 млн до 650 тыс. тонн, на птицу — с 57 тыс. до 40 тыс. тонн, а на сахар — с 109 тыс. до 40,7 тыс. тонн.

Возвращение к прежним, довоенным условиям торговли между ЕС и Украиной сократит доходы Киева примерно на €3 млрд в год, подчитал недавно Украинский центр экономической стратегии.

Главным лоббистом инициативы вернуть все на круги своя в торговле с Киевом выступила Польша. Вопрос о дешевом украинском зерне, потоком хлынувшем на польский рынок в ущерб местным фермерам, давно являлся головной болью для сменявших друг друга правительств в Варшаве, вводивших односторонние запреты на его импорт в нарушение правил ЕС.

С приближением же президентских выборов в стране, первый тур которых намечен уже на 18 мая, нынешние власти Польши попросили Еврокомиссию не только вернуть тарифы, но и отложить торговые переговоры с Киевом, чтобы свести к минимуму шансы кандидата от националистической оппозиции Кароля Навроцкого, признали собеседники FT.

Впрочем, свое неудовольствие поступлением на национальные рынки дешевой украинской сельхозпродукции всячески демонстрировала отнюдь не одна только Польша.

Пару лет назад односторонние запреты на импорт украинского зерна и других продуктов питания, игнорируя торговые правила ЕС, вводили также Венгрия, Словакия и Болгария. Недовольство льготами для украинских фермеров неоднократно высказывала и Франция, пережившая, как и страны Восточной Европы, не одну акцию протеста фермеров.

И когда ЕС в последний раз продлевал режим беспошлинной торговли с Киевом, именно Париж наряду с Варшавой и Будапештом настаивал на введении механизма «экстренного торможения». Он предполагал, что, если импорт определенных продуктов с Украины вроде куриных яиц, сахара, овса и меда превысит определенные лимиты, тарифы на эти категории будут автоматически восстановлены.

Между тем ныне у Киева нашлись и защитники. «Введение более жестких торговых ограничений сейчас нанесет ущерб экономике Украины и пошлет неверный политический сигнал о приверженности ЕС,— отреагировала на план Еврокомиссии ведущий докладчик по Украине в Европарламенте Карин Карлсбро.— Вместо того чтобы предложить Украине мягкий переход, Еврокомиссия рискует совершить жесткую аварийную посадку в самое неподходящее время».

Наталия Портякова