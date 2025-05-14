Спрос на бронирование загородных домов на Кубани вырос в полтора раза

Сервис «Авито Путешествия» зафиксировал рост интереса к краткосрочной аренде жилья в Краснодарском крае. В апреле 2025 года количество бронирований посуточных квартир в регионе увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, загородных домов — на 58%. Параллельно расширилось и предложение: в сегменте квартир — на 24%, в загородном — на 31%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди регионов с наибольшим числом бронирований квартир в апреле Краснодарский край занял пятое место, поделив его с Санкт-Петербургом (по 7% от общего объема). Лидировали Московская область (28%), Ленинградская область (11%) и Москва (8%). По стране в целом спрос на посуточную аренду квартир вырос на 38%, а максимальные темпы прироста отмечены в Крыму (+86%), Башкортостане (+57%) и Волгоградской области (+56%).

Предложение квартир по России увеличилось на 27%. Лидерами по приросту стали Волгоградская область (+44%), Калининградская (+42%) и Нижегородская (+41%). Средняя стоимость аренды варьировалась от 2,5 тыс. руб. за ночь в Челябинской области до 5,1 тыс. руб. в Москве. В Краснодарском крае стоимость аренды осталась в диапазоне ниже столичного уровня.

На рынке загородной аренды Краснодарский край занял третье место по популярности (5%), уступив Московской (38%) и Ленинградской (16%) областям. Также в топ вошли Адыгея и Ставропольский край (по 4%). Спрос на аренду домов по стране вырос на 87%, особенно в Северной Осетии (в 2,7 раза), Нижегородской области (в 2,5 раза) и Крыму (в 2,2 раза).

Число загородных объектов на платформе увеличилось на 33% год к году. Существенный прирост зафиксирован в Татарстане (+60%), Северной Осетии (+57%) и Тюменской области (+53%). Минимальная стоимость аренды дома в апреле отмечена в Крыму (4,5 тыс. руб. за ночь), максимальная — в Санкт-Петербурге (13,1 тыс. руб.).

Вячеслав Рыжков