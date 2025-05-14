58-летний водитель Renault Symbol скончался в ДТП в Ижевске

На трассе Ижевск–Люк при столкновении двух автомобилей погиб 58-летний водитель Renault Symbol, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. ДТП произошло 13 мая около 17:46.

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Водитель Renault Symbol выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio, за рулем которого находился 42-летний местный житель. В результате аварии оба водителя получили травмы. Позже водитель Renault скончался в больнице. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.