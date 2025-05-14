В Ростове самозапрет на азартные игры готовы установить 25% жителей

Только четверть жителей Ростова-на-Дону готова установить самозапрет на участие в азартных играх. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, опираясь на данные собственного опроса. Здесь уточнили, что для многих респондентов, самозапрет — это способ контроля игромании и возможность сохранить деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аналитики сервиса отметили, что в столице Дона самозапретом планируют пользоваться 29% мужчин и 21% женщин.

Кроме гендерного применили и возрастной принцип. Так среди молодежи до 35 лет 31% опрошенных изъявил желание воспользоваться самозапретом на азартные игры, в категории 35-45 лет таких оказалось 22%, а среди людей старше 45 лет — 24%.

Самозапрет на азартные игры готовы устанавливать почти 30% респондентов с доходом от 100 тыс. руб. и 18% — с доходом до 50 тыс. руб. «Склонные к азарту ростовчане планируют себя ограничивать в 32% случаев, не склонные — в 26%», — добавили представители SuperJob.

По данным Минфина РФ, ежегодно в России ставки делают около 6 млн человек на общую сумму более 1 трлн руб. В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на азартные игры — «Стопазарт». Авторы идеи пояснили, что горожане смогут добровольно вносить себя в специальный реестр на срок от 3 месяцев до пожизненного. Согласно ранее проведенному опросу SuperJob, каждый второй ростовчанин поддержал инициативу депутатов.

Наталья Белоштейн