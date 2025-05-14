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Главы Нижнего Новгорода и Кстова обсудили процесс слияния муниципалитетов

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел ряд выездных совещаний в Кстове. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 14 мая.

Глава Кстовского округа Иван Уланов (на заднем плане слева) и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (в центре справа) обсуждают процесс слияния муниципалитетов

Глава Кстовского округа Иван Уланов (на заднем плане слева) и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (в центре справа) обсуждают процесс слияния муниципалитетов

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Глава Кстовского округа Иван Уланов (на заднем плане слева) и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (в центре справа) обсуждают процесс слияния муниципалитетов

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В частности, господин Шалабаев и глава Кстовского округа Иван Уланов обсудили вопросы формирования бюджета, который в 2026 году станет для муниципалитетов единым. Нижегородский мэр рассказал, что также обсудил с коллегой процесс объединения округов, уже составлены дорожные карты по всем направлениям.

Кроме того, глава Нижнего Новгорода посетил ряд объектов в Кстове, в том числе строящийся Центр культурного развития, где есть отставание по срокам. Юрий Шалабаев поручил Ивану Уланову и подрядчику регулярно докладывать о ходе строительства. Завершить работы рассчитывают к сентябрю.

Как писал «Ъ-Приволжье», заксобрание Нижегородской области одобрило слияние Нижнего Новгорода и Кстовского округа в апреле 2025 года. До конца года законом установлен переходный период, за время которого будут сформированы новые органы управления. До этого руководить обоими муниципалитетами продолжат существующие администрации.

Галина Шамберина

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