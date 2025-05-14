В Северной Осетии провели газ к 3 тысячам участков

Северная Осетия бесплатно подключила к газу 3 049 участков и запустила голубое топливо в 2 235 домах. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Программа догазификации успешно реализуется в регионе по инициативе президента России Владимира Путина. По прогнозам к концу 2025 года уровень газификации республики превысит 98%»,— написал глава региона.

Прием заявок на подключение к газовым сетям продолжается. Жители могут подать документы через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, в МФЦ, на портале «Госуслуги», на сайте местной газораспределительной организации или в районном филиале компании.

Николай Аксенов