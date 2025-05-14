В Самарской области засеяли зерновыми 1 млн га, что составляет 65% от плана

На территории Самарской области на 14 мая аграрии засеяли зерновыми свыше млн га, это порядка 65% от плана. Об этом сообщает минсельхозпрод Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Яровыми зерновыми засеяли на 538,6 тыс. га, свыше 480 тыс. га засеяно техническими культурами. В Шигонском, Сызранском, Безенчукском и ряде других районов сев яровых зерновых и зернобобовых культур завершается или полностью уже завершен. Хозяйства сеют технические сельскохозяйственные культуры: кукурузу, подсолнечник, сою и лен. Продолжается посадка картофеля и овощей.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексея Попова, в текущем году темпы посевных работ более чем в 1,5 раза превышают уровень прошлого года благодаря погодным условиям.

Планируется, что в этом году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составит 2,254 млн га. Из них 1,249 млн га отведены под зерновые. С 702 тыс. га до 717 тыс. га планируется увеличить площадь под подсолнечником. Также увеличится площадь под соей на 10 тыс. га. Яровой сев проведут на площади более 1,6 млн га.

Руфия Кутляева