В Самарской области засеяли зерновыми 1 млн га, что составляет 65% от плана
На территории Самарской области на 14 мая аграрии засеяли зерновыми свыше млн га, это порядка 65% от плана. Об этом сообщает минсельхозпрод Самарской области.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
Яровыми зерновыми засеяли на 538,6 тыс. га, свыше 480 тыс. га засеяно техническими культурами. В Шигонском, Сызранском, Безенчукском и ряде других районов сев яровых зерновых и зернобобовых культур завершается или полностью уже завершен. Хозяйства сеют технические сельскохозяйственные культуры: кукурузу, подсолнечник, сою и лен. Продолжается посадка картофеля и овощей.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексея Попова, в текущем году темпы посевных работ более чем в 1,5 раза превышают уровень прошлого года благодаря погодным условиям.
Планируется, что в этом году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составит 2,254 млн га. Из них 1,249 млн га отведены под зерновые. С 702 тыс. га до 717 тыс. га планируется увеличить площадь под подсолнечником. Также увеличится площадь под соей на 10 тыс. га. Яровой сев проведут на площади более 1,6 млн га.