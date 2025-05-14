Швеция предложит ЕС примкнуть к транстихоокеанскому пакту о свободной торговле

На встрече глав МИД стран Евросоюза 15 мая Швеция намерена предложить ЕС присоединиться к Соглашению о «Всеобъемлющем и прогрессивном транстихоокеанском партнерстве» (CPTPP), которое объединяет свыше десятка стран Тихоокеанского региона. Об этом агентству Reuters 13 мая сообщил министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery / Reuters Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery / Reuters

«Если ЕС и CPTPP как торговые группы объединятся, это создаст самую большую зону свободной торговли во всем мире»,— отметил политик, дав понять, что такое объединение поможет обеим сторонам лучше противостоять негативному влиянию тарифов со стороны США.

CPTPP, представляющее собой соглашение о свободной торговле, появилось в 2018 году на осколках более раннего Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТРР), из которого США вышли в 2017 году в первый президентский срок Дональда Трампа. Изначально в CPTPP вошли Бруней, Австралия, Чили, Канада, Малайзия, Япония, Новая Зеландия, Мексика, Сингапур, Перу и Вьетнам. В конце 2024 года к нему присоединилась Великобритания. Планы присоединения к этому соглашению имеются и у Китая.

«Это жизненно важно для Швеции. Если мы хотим оплачивать здравоохранение, школы и социальные услуги здесь, в Швеции, то нашим экспортерам необходимо иметь больше рынков для сбыта»,— отметил Беньямин Дуса.

При этом министр признал, что не все страны ЕС позитивно отнесутся к идее Стокгольма. В этом ряду он, в частности, указал на Францию, традиционно придерживающуюся более протекционистских взглядов в торговле, особенно в отношении сельскохозяйственной продукции. В прошлом году Париж отчаяннее всех сопротивлялся заключению Евросоюзом соглашения о свободной торговле с блоком МЕРКОСУР, объединяющим несколько латиноамериканских государств.

Лариса Орлова