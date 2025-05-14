В Ставрополе запустили повторный конкурс для перевозчиков по маршруту «21м»

Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края запустило повторный открытый конкурс для поиска перевозчиков по маршруту «21м» в Ставрополе. Соответствующее извещение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе предыдущего конкурса министерство получило лишь одну заявку от потенциального перевозчика, которую отклонили из-за нарушений в документации. На маршруте «Школа 44 – Улица Чехова» планируется задействовать 20 автобусов. Результаты нового отбора будут объявлены 25 июня.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров дал распоряжение возобновить междугородние рейсы из Солнечнодольска после обращения жителей поселка во время прямой линии с главой региона, прошедшей 13 мая 2025 года.

Николай Аксенов