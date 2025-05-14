Два баскетболиста «Локомотива-Кубань» стали лучшими игроками Единой лиги ВТБ

Два игрока «Локомотива-Кубань» признаны лучшими в Единой лиге ВТБ по итогам регулярного чемпионата сезона 2024/25. Центровой Кирилл Елатонцев во второй раз подряд стал обладателем приза лучшему молодому игроку. В борьбе за награду участвовали баскетболисты не старше 2002 года рождения. 22-летний воспитанник академии клуба провел 37 матчей, набирая в среднем 7 очков при реализации 62,2% бросков, совершая 4,4 подбора, 1,3 блок-шота и демонстрируя эффективность на уровне 10,9 балла за 20 минут на площадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

Как отметил президент и главный тренер краснодарского клуба Андрей Ведищев, игрок Елатонцев обладает талантом, но ему предстоит научиться играть стабильно и брать на себя больше ответственности, чтобы выйти на уровень международного баскетбола. Приз лучшему молодому игроку в лиге достается представителю «Локомотива» уже четвертый сезон подряд, что подтверждает эффективность работы клуба с резервом.

Звание лучшего защитного игрока получил американский легионер команды Антониус Кливленд, занявший третье место в чемпионате по перехватам (1,9) и шестое — по блок-шотам (0,8). Его средняя статистика составила 13,4 очка при 51,6% реализации с игры, 3,3 передачи и 15,8 балла эффективности. По словам господина Ведищева, Кливленд является одним из самых ярких иностранных игроков в истории клуба, подающим пример самоотдачи и настроя на победу.

Награды были вручены перед четвертым матчем полуфинальной серии с петербургским «Зенитом», в котором «Локомотив» одержал победу в овертайме (96:88) и сравнял счет в серии — 2:2. Ведищев выразил уверенность, что индивидуальные призы послужат для игроков дополнительной мотивацией в решающей стадии сезона.

Вячеслав Рыжков