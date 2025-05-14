В Удмуртии утвердили новые правила орфографии и пунктуации удмуртского языка

Правительство Удмуртии утвердило новые правила орфографии и пунктуации удмуртского языка, следует из соответствующего постановления, опубликованного на сайте республиканского кабмина. Объем документа превышает 140 стр. на удмуртском языке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диля Ахмадишина Фото: Диля Ахмадишина

Правила были разработаны Удмуртским институтом истории, языка и литературы в сотрудничестве с Республиканской термино-орфографической комиссией. В обновленных правилах уточнены нормы написания сложных слов, частиц, заимствованной лексики и аббревиатур, а также правила использования гласных и согласных, падежных окончаний и ударений.

Отметим, что новые правила не распространяются на учебно-методические пособия, включенные в Федеральный перечень учебников до 1 января 2026 года. Контроль за исполнением постановления возложен на министерство национальной политики Удмуртии.