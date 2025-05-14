АвтоВАЗ будет выпускать обновленную модификацию Lada Granta

Производство новой модификации лифтбека Lada Granta Active Cross стартует на АвтоВАЗе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Новая модификация автомобиля будет иметь увеличенный до 198 мм дорожный просвет и защитный обвес кузова. Машина будет оснащена мотором объемом 1,6 л и мощностью 90 и 106 лошадиных сил, а также пятиступенчатой механической коробкой передач.

Базовая комплектация включает в числе прочего две подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений и аудиосистему. Информация о других комплектациях, ценах и старте продаж будет объявлена дополнительно.

Георгий Портнов