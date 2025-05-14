В Анапе демонтируют незаконные постройки на территориях общего пользования

Специалисты муниципального контроля мэрии Анапы на ежедневной основе проводят мониторинг городских территорий и сельских поселений на предмет выявления незаконных объектов на территориях общего пользования. После выявления таких построек, которыми на практике оказываются палисадники во дворе многоквартирных домов, металлические конструкции или огороженные профнастилом загоны для домашней птицы, сотрудники управления муниципального контроля уведомляют лиц, ответственных за появление данных самостроев о необходимости их демонтажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скрин с видео ТРК «Анапа Регион». Фото: скрин с видео ТРК «Анапа Регион».

Работу по сносу проводят специалисты МКУ «УОДОМС» после того, как собственник игнорирует сообщение о самостоятельном демонтаже. Основание — положение об освобождении земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета.

«Мы выявляем временные сооружения, установленные на территории общего пользования в отсутствие разрешительной документации. По результатам проведенной работы издается постановление администрации об освобождении территории общего пользования. Согласно положению о временных сооружениях, расклеиваются информационные письма с информацией о необходимости в добровольном порядке устранить данное нарушение»,— рассказывает заместитель начальника отдела административной инспекции управления муниципального контроля администрации города-курорта Анапы Александр Дегтярев.

По его словам, демонтированное имущество перемещается на охраняемую стоянку в хуторе Воскресенском. Для его возврата собственникам необходимо обратиться в МКУ «УОДОМС» с заявлением. Работу по выявлению незаконных объектов на территориях общего пользования в Анапе, по словам специалистов муниципального контроля, прекращать не планируют.

Василий Хитрых