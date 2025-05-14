«Пока все выглядит не так радужно»

Международный союз конькобежцев одобрил заявки на участие в одиночном катании у мужчин и женщин. Российских фигуристов допустили до Олимпийских игр, но не всех. Спортсмены получили нейтральный статус. Представителей нашей страны в танцах льду и состязании спортивных пар не будет. Почему? В ситуации разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Возможность отправиться в Италию на Олимпийские игры получили четыре российских спортсмена. Аделия Петросян и Алина Горбачева — у женщин, а Петр Гуменник и Владислав Дикиджи — у мужчин. Доберутся до заветного проката двое. Все решит отборочный турнир, который пройдет в сентябре в Пекине. Уже сейчас появилось немало прогнозов о возможных олимпийских медалях россиян, и это не просто так. Аделия Петросян, например, сейчас одна из лучших одиночниц планеты. К тому же многие звезды из разных стран уже получили олимпийские путевки, и проблем с отбором у россиян быть не должно.

Но в нынешней ситуации с прогнозами лучше подождать, уверен комментатор, ведущий программы «Ход конькам» Андрей Журанков: «Посмотрел бы, как они отберутся и пройдут первый психологический стресс. Их будут судить очень жестко, точно так же, как судили на чемпионате мира Софью Самоделкину, которая сейчас катается за Казахстан. Поэтому сначала нужно посмотреть отбор, а потом уже строить какие-то иллюзии по поводу Олимпийских игр».

Что же касается решения чиновников международной федерации не допускать россиян в парном катании и танцах, то этот ход несложно объяснить, считает Андрей Журанков: «Виден расклад. По большому счету медали всегда "расписываются" еще до до Олимпийских игр. Танцы — за Америкой, за Мэдисон Чок и Эваном Бэйтсом. В парах тоже все расписано. Если все катаются чисто, то золото уходит впервые в истории Японии — Рику Миуре и Рюити Кихаре.

В списках и нет русской спортивной пары, потому что все понимали, что она просто отберет гарантированное золото или серебро у тех, кто на него претендует на Олимпийских играх».

Так что можно, конечно, сетовать на чиновников из международной федерации, что они продолжают ущемлять нашу страну, но не будем забывать — в некоторых зимних видах спорта все значительно хуже. Например, наших биатлонистов и лыжников вообще не допустят до Игр, хотя министр спорта России Михаил Дегтярев уверял, что работа в этом направлении идет.

Рулевой нашего спорта вообще настроен позитивно. По его версии, на летние Олимпийские игры в Лос-Анджелес поедут российские представители всех видов спорта, причем с флагом и гимном: «Идет курс на послабление ограничений для "зимников". Мы на полных парах готовимся к Олимпиаде в Лос-Анджелесе-2028. Я думаю, что все будет там у нас хорошо».

Но пока все выглядит не так радужно, и назвать большой победой наших чиновников то, что происходит, мягко говоря, сложно.

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Владимир Осипов