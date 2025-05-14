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Ростовская область не будет открывать новые офисы присутствия за границей

Власти Ростовской области не будут открывать новые офисы присутствия в других странах. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на министерство экономического развития региона.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что на примере существующего представительства Ростовской области во Вьетнаме уже отработан ряд алгоритмов, которые позволят не только продвигать ростовскую продукцию, но и изучить запросы потенциальных покупателей.

В настоящее время во Вьетнаме идут переговоры по поставке продукции, согласовываются условия экспорта. С руководителями ростовской компаний обсуждается программа по продвижению их продукции на вьетнамском рынке.

Мария Хоперская

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