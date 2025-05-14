Тольяттинскую компанию и сотрудников ульяновского ЦКТ подозревают в хищении бюджетных средств

В Ульяновске в отношении тольяттинской компании ООО «Агг Лаб» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при реализации нацпроекта «Культура» (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщила во вторник прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, ООО «Агг Лаб» (г. Тольятти, директор — Антон Абаньков), заключило с ульяновским областным государственным казенным учреждением «Центр культурных технологий» (ЦКТ) госконтракт на разработку информационной системы «Культура 73» для создания цифровой инфраструктуры в областных государственных учреждениях культуры (в рамках нацпроекта «Культура»». В ноябре 2021 года Антон Абаньков подписал с директором ЦКТ Ириной Лукьяновой акт сдачи-приемки выполненных работ, после чего компании «Агг Лаб» в соответствии с контрактом было перечислено 1,39 млн руб. Однако выяснилось, что компания, получив бюджетные денежные средства, свои обязательства не выполнила: система не функционирует, «доступа к ней у работников ЦКТ не имеется, на баланс учреждения она не ставилась, документы о ее вводе в эксплуатацию не издавались». Экс-директор ЦКТ Ирина Лукьянова, занимавшая эту должность до ноября 2024 года, сказала проверяющим, что «подробности разработки информационной системы “Культура 73” ей не известны, в приемке работ она фактически не участвовала, поставила свою подпись в акте приемки по просьбе знакомого». Исполнявшая обязанности директора ЦКТ до 13 мая 2025 года Анна Яковлева заявила, что информационная система на балансе ЦКТ «не стоит и никогда не стояла, о ее функционировании ей ничего не известно». В то же время экс-руководитель отдела цифровизации ЦКТ заявил, что он «совместно с замминистра искусства и культурной политики Ульяновской области Мариной Михеевой участвовал в приемке работ по контракту», и «на момент приемки информационная система полностью соответствовала требованиям ТЗ», однако «в настоящее время доступа к системе у работников ЦКТ не имеется, остался только архив и файл формата .apk (установщик приложения на Android). При этом, отмечают в облпрокуратуре, сама Марина Михеева участие в приемке отрицает.

В «Агг Лаб» утверждают, что работы по контракту выполнили, однако документов, подтверждающих исполнение обязательств, не представили, добавили в облпрокуратуре в беседе с «Ъ-Волга».

Расследование ведут следственные органы УМВД.

В прокуратуре Ульяновской области пояснили, что обвинение может быть предъявлено не только руководству «Агг Лаб», но и экс-сотрудникам ЦКТ, «принявшим объект, которого фактически не существует».

Сергей Титов, Ульяновск