В Челябинской области отменяют особый противопожарный режим

С 15 мая на территории Челябинской области отменяется особый противопожарный режим. Соответствующее постановление правительства от 14 мая опубликовано на портале правовой информации.

Решение принято «в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Челябинской области, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности».

Как сообщал «Ъ-южный Урал», особый противопожарный режим действовал в Челябинской области с 25 апреля. С этого дня было запрещено разводить костры, жечь сухую траву, растения, мусор, а также проводить другие пожароопасные работы.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», с начала пожароопасного сезона в Челябинской области на зафиксировано 53 лесных пожара общей площадью 259,5 га.