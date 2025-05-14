Двух казанцев подозревают в краже бюджетных денег, выделенных на гособоронзаказ

Двух жителей Казани подозревают в хищении бюджетных средств, которые выделялись на выполнение государственного оборонного заказа. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Татарстану.

Директор одной из казанских компаний и его заместитель заключали договоры в которые включали затраты на покупку комплектующих деталей для намеренного повышения цены за работы в рамках гособоронзаказа.

Одна из подозреваемых, по версии следствия, передавала взятки неустановленным лицам за общее покровительство при выполнении гособоронзаказа.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и взяточничестве.

Дарья Сайфиева