В Самаре арбитражный суд отклонил иск ССК на действия УФАС
Арбитражный суд Самарской области поддержал решение регионального УФАС, оштрафовавшего «Самарскую сетевую компанию» на 800 тыс. руб. за нарушение правил подключения энергопринимающих устройств, сообщили сегодня в антимонопольном ведомстве.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В ходе рассмотрения дела было установлено, что ССК нарушила требования Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств.
Так, в технические условия не было включено проведения мероприятий по усилению линии электропередач для подключения объекта «Энерго». Также ССК включила в состав платы за технологическое присоединение расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры.
«Кроме того, компания уличена в навязывании заявителю услуг и обязательств, не предусмотренных правилами»,— добавили в региональном УФАС, особо подчеркнув, что данные нарушения недопустимы для субъектов естественной монополии.