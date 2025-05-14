ГК «Эталон» построит в Екатеринбурге свой проектный офис

ГК «Эталон» намерена построить свой проектный офис в Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный. Как следует из документации, опубликованной на сайте городской администрации, здание появится на пересечении ул. Любви и Золотистого бульвара.

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Офис будет предназначен для выполнения четырех основных функций: офиса продаж, офиса технической дирекции, отдела постпродажного обслуживания и офиса управляющей компании. «Проектный офис представляет собой современное пространство, предназначенное для работы сотрудников различных подразделений компании»,– говорится в документации.

Общая площадь двухэтажного здания составит 1,4 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 50 рабочих мест, у офиса будет располагаться парковка на 26 мест со станциями подзарядки для электроавтомобилей.

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе «Эталона», строительство планируют начать этим летом. Сейчас проект проходит общественные обсуждения.

Мария Игнатова