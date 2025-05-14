Депутаты областной думы разработали закон о региональной доске почета

В Ярославскую областную думу внесен законопроект о создании областной доски почета. Об этом сообщил председатель регионального парламента Михаил Боровицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

На доске будут представлены сотрудники, добившиеся высоких достижений в различных сферах деятельности и имеющих профессиональные заслуги.

«Областная доска почета – это возвращение к пониманию того, что все блага мира создаются человеком, его созидательным трудом. Только прибавочный продукт может обеспечить благополучие семьи, города, страны. А чествование людей труда – один из первейших признаков того, что государство готово поддерживать тех, кто трудом обеспечивают и свое благополучие, и благополучие государства»,— рассказал господин Боровицкий.

Законопроект разработан в целях признания достижений людей труда и уже поддержан представителями всех думских фракций. На доске почета планируется разместить 24 фотографии, место установки выберет губернатор. Она будет обновляться один раз в год к Празднику весны и Труда 1 мая. Проект закона депутаты рассмотрят 27 мая на заседании облдумы.

Алла Чижова