Нарышкин считает, что оппоненты Москвы вынашивают планы о смене власти в России

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что геополитических соперников раздражают масштабы и «величие» России. По его мнению, ситуация с годами не меняется и была такой же 100 лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Все так же (оппоненты России.— "Ъ") вынашивают мечты и даже планы о смене государственной власти, государственного руководства»,— сказал господин Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного 100-летию окончания интервенции и оккупации Японией Северного Сахалина (цитата по ТАСС).

Также он высказался о политиках, уехавших из РФ, назвав их «городскими сумасшедшими». Господин Нарышкин порадовался, что большинство из них покинули страну. Он предположил, что они могут планировать раздел России «при финансовой поддержке Запада» на несколько частей.

Екатерина Отрашкевич