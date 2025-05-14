Около 22% краснодарцев тратят на онлайн-встречи более 15 часов в неделю

Примерно 22% краснодарцев тратят на онлайн-встречи больше 15 часов в неделю, при этом каждый пятый житель Краснодара полностью удовлетворен качеством рабочих видеоконференций. О результатах исследований совместно с сервисом hh.ru «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе платформы DION.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Примерно 21% жителей Краснодара полностью довольны качеством рабочих видеозвонков. При этом специалисты 18-24 лет демонстрируют наименьшую толерантность к неэффективным онлайн-встречам: 44% из них раздражаются из-за затянутых обсуждений. В то же время 54% сотрудников старше 55 лет не испытывают негативных эмоций от видеоконференций.

Согласно исследованию, 27% опрошенных краснодарцев участвуют более чем в 10 онлайн-встречах ежедневно. При этом почти треть (31%) работников из Краснодара практически не участвуют в онлайн-совещаниях. Для сравнения, в среднем по России среди молодежи (18-24 лет) эта доля достигает 58%. Наиболее активными участниками онлайн-встреч оказались сотрудники 45-54 лет.

Наиболее востребованной функцией для участников опроса стало совместное редактирование документов в реальном времени (54%). Также ценятся шумоподавление и улучшение звука (33%), запись и расшифровка звонков, автоматическое создание резюме встречи (по 30%), а также демонстрация экрана с разными уровнями доступа (27%). Пользуются спросом и организационные инструменты: ИИ-помощник для планирования звонков (28%), корпоративная адресная книга и ИИ-модератор на звонках (по 16%).

Половина (52%) опрошенных из Краснодара оценили степень утомляемости от рабочих звонков на 2-3 балла из 5, а больше трети (36%) отметили, что вообще не устают. Мужчины ощущают меньшее утомление от видеоконференций (35% оценивают на 1 балл), чем женщины (29%). Сотрудники старше 55 лет значительно реже чувствуют усталость от онлайн-встреч (63%) по сравнению с группой 25-35 лет (26%).

Главными раздражающими факторами в онлайн-совещаниях краснодарцы назвали чрезмерную продолжительность (34%), технические проблемы связи (31%), отсутствие четкой повестки встречи (18%), повтор одних и тех же мыслей и растягивание звонков (16%), а также отсутствие разработанного плана действий по итогам встреч (13%).

Алина Зорина