Четыре улицы в центре Ростова перекроют на несколько месяцев с 15 мая

На нескольких центральных улицах Ростова-на-Дону с 15 мая ограничат движение для пешеходов и водителей. Об этом сообщает департамент автодорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что до 31 мая движения ограничат по Социалистической (в районе дома №128), до 24 сентября проезд запретят по Халтуринскому (на участке от Малюгиной до Лермонтовской) и Лермонтовской (от Гвардейского до Доломановского). По Пушкинской (от дома №38 до №42) нельзя будет проехать до 20 ноября.

Ограничения связаны с прокладкой под проезжей частью систем водопровода и газопровода.

Мария Хоперская