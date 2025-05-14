На Ставрополье за два месяца цены на подержанные авто выросли на 2%

За последние два месяца стоимость подержанных автомобилей в Ставропольском крае увеличилась на 2%, достигнув в среднем 1,54 млн руб. за машину. Об этом сообщают аналитики сервиса Авто.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

По информации экспертов, несмотря на общий рост цен, некоторые модели иномарок стали доступнее. Наибольшее снижение стоимости в регионе зафиксировано у пяти моделей: Lada 4x4 подешевела на 8,1% до 881 тыс. руб., Daewoo Nexia — на 7,3% до 292 тыс. руб., Chevrolet Lacetti — на 6,9% до 589 тыс. руб. Также снизились цены на Chery Tiggo 7 Pro и Hyundai Solaris — на 5,6% каждая, до 1,89 млн и 892 тыс. руб., соответственно.

В целом по России наблюдается противоположная тенденция — второй месяц подряд отмечается снижение цен на автомобили с пробегом. Средняя стоимость б/у автомобиля в стране составляет 710 тыс. руб., что более чем вдвое ниже показателя Ставропольского края.

Николай Аксенов