Помощник бурильщика взыскал с ООО «Буровая компания “Евразия”» 1,4 млн рублей за утрату трудоспособности

Помощник бурильщика с 26-летним стажем взыскал через суд с работодателя более 1 млн руб. Об этом сообщает Государственная инспекция труда (ГИТ) в Пермском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Работник осуществлял трудовую деятельность в ООО «Буровая компания “Евразия”» (ранее — ЗАО «ЛУКОЙЛ-Бурение-Пермь») на различных должностях с 1999 года, общий трудовой стаж — более 26 лет. Из-за вредных условий труда бурильщик получил заболевание — поражение плеча, связанное с физическим функциональным перенапряжением. Заболевание привело к обездвиживанию руки работника, медицинским учреждением установлена степень утраты профессиональной трудоспособности в размере 30%.

Коллективным договором на предприятии предусмотрено, что в случае установления работнику утраты профессиональной трудоспособности вследствие профессионального заболевания работодатель производит единовременную выплату. Эта же норма дублируется в отраслевом соглашении по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса РФ на 2023–2025 годы.

Соликамский суд удовлетворил исковые требования работника. ООО «Буровая компания “Евразия”» обязано выплатить единовременную денежную выплату в размере 579, 8 тыс. руб. и компенсацию морального вреда в размере 900 тыс. руб. Решение суда в законную силу не вступило.

ООО «Буровая компания “Евразия”» — одна из крупнейших независимых буровых компаний РФ, занимающаяся бурением, строительством, ремонтом и реконструкцией нефтяных и газовых скважин всех назначений на лицензионных участках ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК “Роснефть”», ПАО «Газпром нефть», ПАО АНК «Башнефть», АО НК «РуссНефть» и других нефтегазовых компаний. В общей сложности у «Евразии» на сегодняшний день пять филиалов, в том числе в Прикамье. Пермский филиал был образован в 1996 году в результате слияния буровых предприятий Краснокамска, Березников, Осы, Кунгура, Чернушки и Полазны.