В Астрахани против гендиректора фирмы возбудили дело о сокрытии 7,6 млн рублей

Следственный отдел по Советскому району Астрахани возбудил уголовное дело о сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), в отношении гендиректора фирмы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурантка умышленно сокрыла свыше 7,6 млн руб. Ее фирма занимается производством санитарно-технических работ и монтажом отопительных систем.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК, УФСБ и УФНС. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов