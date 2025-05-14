Жителя Челябинской области будут судить за кражу двух икон из храма

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя поселка Петровский (Красноармейский район). Его обвиняют в хищении двух икон (ч. 1 ст. 164 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, 8 января сельчанин похитил из храма святителя Василия Великого в Тракторозаводском районе иконы «Не рыдай мене мати» и «Собор преподобных Оптинских старцев». По заключению экспертов предметы являются культурными ценностями, их стоимость оценили в 16,5 тыс. руб.

Уголовное дело направили в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Виталина Ярховска