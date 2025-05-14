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На Ставрополье выплатят 30 тысяч рублей ребенку, покусанному бездомной собакой

Суд Александровского района удовлетворил иск прокурора о взыскании с муниципалитета 30 тыс. руб. в пользу 7-летней девочки, пострадавшей от укуса бездомной собаки. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«В июле 2024 года в селе Александровском безнадзорное животное напало на ребенка. Девочка получила укушенную рану голени и была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь», — следует из сообщения.

Мать пострадавшей обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение законодательства об ответственном обращении с животными. В ходе проверки выяснилось, что местные власти не предприняли эффективных мер по отлову бездомных собак, хотя эта обязанность законодательно возложена на муниципалитет.

Прокуратура контролирует фактическое исполнение судебного решения.

Николай Аксенов

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