В ГД заявили, что приобретенных до запрета экзотических животных изымать не будут

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что закон о запрещенных животных не имеет обратной силы, как и любой другой закон в РФ. Это значит, что питомцев, попавших в перечень запрещенных, не будут изымать у владельцев, если они приобрели их до вступления распоряжения в силу.

«Если у них (владельцев.— "Ъ") есть документы о том, что они законно приобрели в свое время этих животных, то никто у них их арестовывать не будет. Те, кто будет этих животных приобретать в собственность после (вступления распоряжения в силу.— "Ъ") уже, они уже будут нарушителями закона»,— сказал господин Бурматов ТАСС.

При этом он считает, что таких питомцев лучше добровольно передать в реабилитационные центры или зоопарки. Так, по мнению депутата, животным будет комфортнее, а окружающим — безопаснее.

Сейчас в перечень запрещенных к содержанию животных входит 121 разновидность. Его премьер-министр Михаил Мишустин переутвердил 13 мая. В список вошли отдельные виды змей и ящериц, львы, ягуары, гиены, слоны, бегемоты, приматы, тюлени, моржи и другие животные. Распоряжение вступит в силу в сентябре и будет действовать пять лет. Первую версию закона приняли в 2019 году.

Екатерина Отрашкевич