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В Пятигорске полностью сгорел многоквартирный дом из-за включенной газовой печи

В Пятигорске из-за оставленной без присмотра включенной газовой печи, полностью сгорел многоквартирный дом. В ходе операции спасатели эвакуировали трех жильцов, сообщает ГУ МЧС Ставропольского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Возгорание произошло в здании площадью 140 кв. м по улице Крайнего. Для ликвидации бедствия привлекли 19 специалистов и пять единиц техники»,— следует из сообщения.

Справится с огнем сотрудники МЧС смогли в течении 40 минут.

Николай Аксенов

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