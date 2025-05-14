В Пятигорске полностью сгорел многоквартирный дом из-за включенной газовой печи
В Пятигорске из-за оставленной без присмотра включенной газовой печи, полностью сгорел многоквартирный дом. В ходе операции спасатели эвакуировали трех жильцов, сообщает ГУ МЧС Ставропольского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Возгорание произошло в здании площадью 140 кв. м по улице Крайнего. Для ликвидации бедствия привлекли 19 специалистов и пять единиц техники»,— следует из сообщения.
Справится с огнем сотрудники МЧС смогли в течении 40 минут.