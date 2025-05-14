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Багаевский гидроузел втрое увеличит объем грузоперевозок по Дону

Запуск Багаевского гидроузла позволит втрое нарастить объем грузоперевозок по р. Дон. Техническое берегоукрепление строители проведут в 2026 году, а финальное благоустройство завершат в 2027 году. Об этом замминистра транспорта РФ Валентин Иванов сообщил журналистам во время визита в Ростовскую область.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«С вводом Багаевского гидроузла мы получим качественную, эффективную и экономичную логистику. Сейчас мы видим более 90% готовности всего объекта. В эксплуатацию будем вводить шлюз, дамбу и в этом году будет организован перепуск движения на новое русло»,— подчеркнул господин Иванов.

Возведение Багаевского гидроузла стартовало в 2018 году вблизи х. Арпачин, на р. Дон. Денежные средства на реализацию выделяются из федерального бюджета. В марте 2024 года его общая стоимость оценивалась в 52 млрд руб.

«Изначально в гидроузле был спроектирован рыбопропускной канал, который почти готов к запуску. Это позволит сохранить рыбу, которая идет на нерест и проходит русло»,— акцентировал глава региона.

Проект позволит увеличить пропускную способность реки в три раза (с почти 9 млн т до 27 млн т), обеспечив гарантированную глубину водного пути не менее 4 м на участке протяженностью 85 км, считает Валентин Иванов.

Валентина Любашенко

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