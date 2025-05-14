В Челябинске суд арестовал сотрудника банка «Снежинский»

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса банка «Снежинский» Алексея Копейкина, причастного к исчезновению средств в кредитном учреждении. Он будет находится под стражей два месяца, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале февраля стало известно, что с конца прошлого года сотрудники региональных управление ФСБ и Следственного комитета проводят в банке, совладельцем которого является бывший вице-губернатор Челябинской области Игорь Сербинов, оперативные мероприятия в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным источника в правоохранительных органах, речь идет о хищении более 1 млрд руб. бюджетных средств, предоставленных банку в рамках господдержки многодетных семей для погашения ипотечных займов.