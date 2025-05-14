Экономим энергию и деньги: как дом помогает сберечь наши ресурсы?

Современные тенденции в строительстве все больше ориентируются на экологичность и энергоэффективность. По данным ДОМ.РФ, количество энергоэффективных новостроек в России выросло за год на 22%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ПЗСП отмечает, что сегодня покупатели предъявляют требования к экологичности зданий и благоустройству территории, поэтому застройщик уделяет особое внимание соответствию стандартам экологичного строительства, применяет современные технологии и материалы.

Жилой комплекс «Три Девятых» от ПЗСП на ул. Кронштадтской, 39, сочетает в себе принципы «зеленого» строительства и заботы о будущих жителях. Этот проект не только отвечает современным требованиям с точки зрения энергоэффективности, но и предлагает жильцам множество преимуществ. На сайте ДОМ.РФ жилой комплекс отмечен знаком «зеленого дома». Это означает, что для жителей комплекса «Три Девятых» будет предусмотрена доступная инфраструктура, в том числе и для маломобильных групп граждан, озеленение, множество спортивных и детских площадок, высокий класс энергоэффективности «А», транспортная доступность и многое другое.

Одной из ключевых особенностей жилого комплекса является система «Умный дом», которая включает в себя не только привычные функции, такие как бесконтактный вход на территорию и система энергосбережения с датчиками движения в лобби и паркинге, но и другие нужные технологии для комфортной жизни. В ЖК «Три Девятых» будет установлена автоматическая система сбора показаний приборов учета тепловой энергии, электроэнергии и водосчетчиков. Эти устройства будут считывать потребление ресурсов и передавать данные в управляющую компанию, что значительно упростит процесс контроля за расходами и позволит жильцам более эффективно управлять своими ресурсами.

Кроме того, в паркинге будет внедрена система распознавания номерных знаков автомобилей, что обеспечит дополнительный уровень безопасности и удобства для жильцов.

Лучевая разводка отопления позволит жителям устанавливать комфортную температуру в каждой отдельной комнате, что особенно важно для создания уютной атмосферы в доме, и поможет сократить расходы на отопление.

Как пояснили в ПЗСП, высокий класс энергоэффективности ЖК «Три Девятых» не только способствует снижению затрат на коммунальные услуги для будущих жильцов, но и делает вклад в защиту окружающей среды. «Умный дом» и энергосбережение делают проект привлекательным для тех, кто ценит комфорт, технологичность и хочет уменьшить расходы на коммунальные услуги.

Совсем скоро начнется старт продаж второго этапа ЖК «Три Девятых». Выберите квартиру своей мечты, чтобы насладиться всеми преимуществами современных технологий в уютном и безопасном доме для себя и своих близких.

Телефон отдела продаж ПЗСП: +7 (342) 292-15-47.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик ПЗСП – Кронштадтская». Проектная декларация – на сайте наш.дом.рф.

АО "ПЗСП"