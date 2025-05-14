Краснодарца с нацистскими татуировками снова осудили

Ленинский районный суд Краснодара вынес новый приговор Михаилу Фурсову, ранее осужденному за демонстрацию нацистской символики. Ранее фигурант, как сообщалось, получил шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении за публикацию в социальной сети фотографии, на которой были отчетливо видны татуировки с изображением символов, признанных экстремистскими, напомнили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новый приговор связан с другим материалом, размещенным на той же странице,— видеозаписью, где в заставке был использован образ Адольфа Гитлера в форме с нацистской свастикой. Как следует из материалов дела, видеозапись была доступна пользователям в открытом доступе.

На заседании подсудимый вновь признал вину в полном объеме. Судом было назначено наказание в виде девяти месяцев лишения свободы. С учетом неотбытого срока по предыдущему приговору общий срок его пребывания в колонии-поселении составит один год.

Вячеслав Рыжков