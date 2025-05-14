Число слушателей фестиваля Чайковского на стадионе «Динамо» увеличат до 4 тысяч

Организаторы 68-го фестиваля «На родине П.И. Чайковского» (6+) планируют увеличить число слушателей на стадионе «Динамо» до 4 тыс. человек, для этого на площадке установят партер, рассказал директор Театра оперы и балета Удмуртии Алексей Фомин сегодня на пресс-конференции, посвященной культурному событию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики

Напомним, годом ранее, на 67-м фестивале, стадион собрал более 3 тыс. слушателей. «Динамо» является главной фестивальной сценой. На ней выступают оркестры и ставят постановки. В прошлом году фестиваль посетили 13,5 тыс. зрителей. Также были организованы онлайн-трансляции в социальных сетях, общее количество просмотров которых составило 2,5 млн. 68-й фестиваль затронет пять городов республики.