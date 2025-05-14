Тематический ретропоезд «Чайковский экспресс» провел 20 рейсов с начала года

С начала года состоялось 20 рейсов тематического ретропоезда «Чайковский экспресс», его загрузка составляет 100%, сообщила министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш сегодня на пресс-конференции, посвященной 68-му фестивалю искусств «На родине П.И. Чайковского». Министр назвала турпродукт успешным, попавшим во множество целевых групп — и школьники, и люди в возрасте, и молодые пары. Особым спросом пользуется бал, входящий в программу мероприятий на ретропоезде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГЖД Фото: пресс-служба ГЖД

Напомним, «Чайковский экспресс» запустили в тестовом режиме в октябре 2024 года. Он курсирует по маршруту Ижевск — Воткинск. В состав ретропоезда входит старинный паровоз «Л-3095» и оформленные в дореволюционном стиле вагоны. Внутри проходит театрализованная программа и играет классическая музыка, проводники носят форму конца 19-го века.