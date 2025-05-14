Закупки по озеленению части Нижнего Новгорода оспариваются в суде

Индивидуальный предприниматель Андрей Тельнов судится с городскими и районными властями, оспаривая конкурсы по озеленительным работам в нагорной части Нижнего Новгорода. Администрация Нижегородского района в ноябре заключила с ООО «Зенит» контракт по содержанию в 2025-2026 годах объектов озеленения в границах Нижневолжской набережной, Сенной площади и площади Минина. Компания подрядилась заниматься высадкой цветов и уходом за цветниками в центре города за 74,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также с ООО «Зенит» за 123,8 млн руб. был заключен договор по содержанию в течение двух лет озелененных общественных территорий Советского района.

Проигравший обе закупки ИП Тельнов, давно занимающийся озеленением в городе, просит признать итоги конкурсов недействительными, контракты с победителем аннулировать и переоценить заявки участников. По мнению истца, муниципальный заказчик неверно обсчитал баллы по критерию опыта и неправомерно определил победителя конкурсов. Администрация города и подрядчик «Зенит» с этим не согласны и просят в исках отказать.

Иван Сергеев