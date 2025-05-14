В Ярославской области создали совет по противодействию вандализму
В Ярославской области образован координационный совет по вопросам противодействия совершению актов вандализма. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Евраев.
Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал
Совет будет заниматься обобщением и анализом информации о совершенных актах вандализма, выработкой предложений по противодействию, обеспечением взаимодействия властей и правоохранительных органов по выявлению и привлечению к ответственности виновных.
Сопредседателями совета станут губернатор и начальник ярославского УМВД Алексей Школкин. Секретарем совета будет начальник инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области Олег Кузнецов.