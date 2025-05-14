Аренда однокомнатных квартир в Ставрополе подорожала на 14%

За год стоимость аренды однокомнатных квартир в Ставрополе выросла на 14%. В мае 2025 года съем «однушки» обходится в 22,5 тыс. руб. в месяц, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на специалистов Циан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации агентства, в мае 2024 года средняя плата за аренду однокомнатной квартиры составляла 19,8 тыс. руб. Повышение цен наблюдалось и в конце прошлого года — в декабре средняя стоимость найма такого жилья достигала 22,1 тыс. руб.

В Циан отметили, что с сентября 2024 по апрель 2025 года в Ставрополе, в отличие от общероссийской тенденции, не наблюдалось заметного снижения арендных ставок из-за пополнения рынка недвижимости квартирами в недавно сданных новостройках.

«Рынок Ставрополя продолжает пополняться лотами в недавно сданных новостройках. По этой причине здесь не было ярко выраженного снижения ставок в период с сентября 2024 по апрель 2025. Сезонный рост мы ожидаем более выраженный, чем по стране в целом — в диапазоне 15-20%»,— уточнил руководитель Циан Алексей Попов.

Николай Аксенов