Водитель «ВАЗ» погиб при столкновении с грузовиком в Курском округе

В Курском округе на 70-м км трассы «Новопавловск-Курская-Моздок» в результате ДТП погиб 24-летний водитель «ВАЗ-2114». По версии следствия он не успел затормозить и врезался в грузовую «Газель», остановившуюся у светофора, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Погибшим оказался житель Курского округа. Водитель грузовика не пострадал.

По данным Госавтоинспекции, бывший владелец «ВАЗ-2114» за последние два года примерно 40 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия и степень ответственности участников аварии. По факту ДТП проводится проверка.

Николай Аксенов