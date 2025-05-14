В Сарапуле осудили жителя Томска за пропаганду нацистской символики

Сарапульский горсуд вынес приговор 38-летнему уроженцу Томской области за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ), а также символики движения АУЕ (организация признана экстремистской в России и запрещена), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении, имел татуировки, содержащие нацистскую атрибутику. С декабря 2024-го по январь 2025 года он систематически оголял участки своего тела с этими татуировками в присутствии других заключенных, что расценивалось как пропаганда запрещенной символики.Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Суд учел смягчающие обстоятельства, включая признание вины, раскаяние, состояние здоровья и наличие несовершеннолетнего ребенка. В результате обвиняемого приговорили к пяти месяцам лишения свободы.