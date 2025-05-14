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В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности

Власти Северной Осетии объявили о введении режима беспилотной опасности на территории республики. В регионе функционирует оперативный штаб, который следит за обстановкой и всеми возможными происшествиями, сообщает в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации»,— подчеркнул руководитель региона.

Сергей Меняйло также напомнил гражданам, что с правилами поведения при внештатной ситуации можно ознакомиться на официальных ресурсах республики.

Николай Аксенов

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