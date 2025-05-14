Краснодарское водохранилище восстановилось после обмеления

Краснодарское водохранилище, уровень воды в котором осенью 2024 года опустился ниже мертвого объема в условиях продолжительной засухи, восстановилось до нормативных значений. Как сообщила ТАСС начальник отдела гидрологических прогнозов Ростовского гидрометцентра ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Людмила Волкова, наполнение произошло за счет осадков, прошедших в Краснодарском крае и Адыгее.

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В осенний период в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых квадроциклы двигались по обнаженному и растрескавшемуся дну водоема. В настоящее время, по словам эксперта, уровень воды достиг нормального подпорного уровня (НПУ) и даже превысил его. В связи с этим ведется регулировка сброса воды, чтобы удерживать уровень в пределах установленных параметров.

На территории Краснодарского края действует комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений, объявлено штормовое предупреждение. В ряде городов и районов наблюдается превышение неблагоприятных отметок уровня воды в реках. В частности, в Лабинском районе уровень воды в реке Лаба уже достиг высоких значений, уточнила госпожа Волкова.

Краснодарское водохранилище, находящееся в федеральной собственности, введено в эксплуатацию в 1975 году. Объект предназначен для регулирования паводков в низовьях Кубани, водоснабжения оросительных систем, хозяйственно-бытовых и промышленных нужд, а также для нужд рисоводства и рыбного хозяйства. Около 87% его площади расположено на территории Республики Адыгея.

Вячеслав Рыжков