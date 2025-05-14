Суд Москвы рассмотрит вопрос о разделе имущества Олега Митволя и его бывшей жены

В Москве суд рассмотрит вопрос о разделе совместного имущества экс-заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя и его бывшей супруги Людмилы. Истцом выступила бывшая жена чиновника, пишут «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

Исковое заявление рассматривается с октября 2024 года, четвертое заседание должно состояться в конце мая. Брак между супругами был расторгнут в июне 2023 года, следует из данных на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы. Людмила Митволь обжаловала это решение, апелляционное производство было прекращено.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2023 года Железнодорожный райсуд Красноярска вынес приговор в отношении Олега Митволя. Ему назначили 4,5 года колонии общего режима, признав виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Чиновник обвинялся в хищении около 1 млрд руб. при проектировании красноярского метрополитена, которым занималась его компания АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». В июле 2024 года бизнесмен был этапирован в колонию в Московской области.

В ноябре 2024 года горсуд Коломны отказал Олегу Митволю в условно-досрочном освобождении.

Александра Стрелкова