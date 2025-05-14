В Астрахани преподаватель ФГБОУ ВО «АГТУ» стал фигурантом дела о взятке

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани возбудил уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) в отношении преподавателя кафедры «Иностранные языки и речевая коммуникация» ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурант получил через посредника взятку за беспрепятственную сдачу иностранкой экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. В дальнейшем ей предстояло получить сертификат.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов