Прокуратура выявила финансовые нарушения при ремонте автодорог в Томской области

Томская прокуратура рассказала о результатах проверки исполнения законодательства при реализации в регионе нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка установила, что в феврале 2021 года областное госучреждение «Томскавтодор» и ООО «Томскдорстрой» заключили госконтракт на ремонт участка трассы Томск — Каргала — Колпашево стоимостью более 155 млн руб. В конце того же года ремонт был закончен, и заказчик полностью оплатил работы. «Однако акты выполненных работ содержали недостоверные сведения об объеме уложенной асфальтобетонной смеси, что привело к завышению стоимости работ свыше чем на 8 млн руб.»,— сообщила «Ъ-Сибирь» официальный представитель облпрокуратуры Светлана Емельянова.

Ведомство направило в арбитражный суд иск, потребовав подрядчика вернуть в бюджет Томской области те самые 8 млн руб. Иск находится на рассмотрении.

Илья Николаев