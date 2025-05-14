Сочи вошел в топ-10 направлений для отдыха в коттеджах в мае и июне

Сочи занял 10-е место в рейтинге популярных направлений для отдыха в коттеджах в мае и июне. На курорте путешественники бронируют недвижимость в среднем на восемь ночей. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, средняя стоимость одной ночи размещения составляет 10,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в коттеджах в мае и июне занял Ейск, который собрал 9% бронирований. На курорте путешественники бронируют недвижимость в среднем на восемь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,3 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха в коттеджах в мае и июне заняла Ялта, которая собрала 8% бронирований. В городе путешественники бронируют коттеджи в среднем на неделю. Средняя стоимость одной ночи размещения в среднем составляет 5,2 тыс. руб.

Третье место забрала Евпатория. Город собрал 5% бронирований. В Евпатории путешественники бронируют номера в среднем на девять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,3 тыс. руб.

Мария Удовик